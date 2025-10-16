Forum entreprises & talents IPSA Toulouse 2025 IPSA Toulou Toulouse

Forum entreprises & talents IPSA Toulouse 2025 IPSA Toulou Toulouse Jeudi 16 octobre, 10h00 sur inscription

Forum entreprises & talents IPSA Toulouse 2025, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace

Chers Alumni,

L’édition 2025 approche à grands pas, et nous serions ravis de vous y retrouver !

Que diriez-vous de revenir à l’IPSA… cette fois au nom de votre entreprise ?

Que ce soit pour recruter, partager votre parcours, ou animer un atelier, votre retour peut faire la différence auprès des talents de demain.

Pourquoi participer ?

– Rencontrez vos futurs talents, prêts à intégrer le marché du travail

– Valorisez votre entreprise et renforcez votre marque employeur

– Inspirez les étudiants en partageant votre expérience

À Ivry-sur-Seine

Jeudi 9 octobre : forum stands + ateliers + rencontres libres

Vendredi 10 octobre : stands + entretiens programmés

À Toulouse

Jeudi 16 octobre : forum stands + entretiens en face-à-face

L’événement est 100 % gratuit, sur inscription !

On vous attend nombreux pour cette édition 2025, placée sous le signe des rencontres, du partage et de l’avenir.

#IPSAlumni #ForumEntreprises #TalentsIPSA #Recrutement #Aéronautique #Spatial

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T17:00:00.000+02:00

https://alumni.ipsa.fr/agenda/forum-entreprises-talents-2025-132

IPSA Toulou 81, avenue de Grande Bretagne 31300 Toulouse