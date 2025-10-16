Forum Escal’Emploi à Thouaré-sur-Loire Salle du Pré Poulain Thouaré-sur-Loire

Forum Escal’Emploi à Thouaré-sur-Loire Salle du Pré Poulain Thouaré-sur-Loire jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 09:00 – 13:00

Gratuit : oui Sans inscription

À la recherche d’un emploi ?Venez rencontrer plusieurs dizaines d’entreprises locales qui recrutent. Objectif du forum : Faciliter la rencontre entre demandeurs d’emploi et employeurs du territoire. Au programme :- Ateliers pour optimiser sa candidature,- Conseils pour construire un CV efficace,- Entretiens de recrutement en direct avec les entreprises. Un événement co-organisé par les mairies de Sainte-Luce, Carquefou, Thouaré, et Mauves, en partenariat avec Nantes Métropole, ATDEC Nantes Métropole, France Travail, Cap Emploi et Sainte-Luce Active. Le jour J, venez avec votre CV et vos questions. Jeudi 16 octobre 2025, de 9h à 13h à la Salle du Pré Poulain, Thouaré-sur-Loire (Bus C7, arrêt Gare de Thouaré).

Salle du Pré Poulain Thouaré-sur-Loire 44470

02 40 68 09 70 http://www.thouare.fr/ contact@mairie-thouare.fr https://www.atdec.org/evenements/forum-escalemploi-edition-2025-a-thouare-sur-loire/