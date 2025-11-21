Forum Esiroi – Entreprises Esiroi Campus de Terre Sainte Saint-Pierre

Forum Esiroi – Entreprises Vendredi 21 novembre, 09h00 Esiroi Campus de Terre Sainte La Réunion

Le forum Esiroi/Entreprises est un rendez-vous annuel d’une journée, la première édition a eu lieu le 26 novembre 2021, la quatrième édition se tiendra le 21 novembre 2025.

But du forum :

1- Présenter aux élèves et ingénieurs de l’École et aux visiteurs le monde de l’entreprise à La Réunion. Il y aura une trentaine d’entreprises et partenaires représentées lors de l’édition de 2025, des Start-up, des TPE/PME et des Major… ainsi que des partenaires.

2- Acculturer les élèves à l’écosystème économique de La Réunion, et les secteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, de l’Économie Circulaire ou de l’Économie de la Fonctionnalité, etc…

3- Mettre en relation les élèves avec un ensemble de partenaires, Technopole, ADIR, France Active, APEC, Jeune Chambre Économique, CMA, MAIF, MGEN, etc… pouvant les accompagner dans leur projet de création d’entreprise, de valorisation de leur travaux ou pour la préparation à l’entretien d’embauche…

Engagement des partenaires :

Lors de cette journée les partenaires présentent leur domaine d’activité en adéquation avec les spécialités de l’Esiroi, Agro, BE et IT, soumettent des sujets de stages ou de projets tuteurés, proposent des embauches le cas échéant.

Activités des partenaires :

1. Tenir un stand où ils reçoivent les élèves ingénieurs et les ingénieurs Esiroi (Alumni).

2. Réaliser des ateliers thématiques sur leur entreprise, leur domaine de compétences, leur filière.

3. Réaliser des conférences sur des domaines transversaux aux trois spécialités de l’École. Création d’entreprise, ESS, entretien d’embauche, mapping économique de La Réunion, présentation de l’APEC, etc…

Esiroi Campus de Terre Sainte 40, avenue de Soweto Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion

