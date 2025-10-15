Forum être parent et prendre soin de soi Collège Simone Veil Lamballe-Armor

Forum être parent et prendre soin de soi Collège Simone Veil Lamballe-Armor mercredi 15 octobre 2025.

Collège Simone Veil 21 Rue de Dahouët Lamballe-Armor Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 18:00:00

2025-10-15

Une journée dédiée à tous les parents, que vos enfants soient petits ou grands, pour partager, poser vos questions et repartir avec des idées. Le forum est également au programme des SISM 2025 !

Au programme

L’espace mini-conférences Des rencontres courtes, des partages riches découvrez, écoutez, échangez.

L’impact des conditions de logement et la précarité énergétique sur la santé mentale

L’épisode dépressif paternel par Benoit Le Goedec

Présentation des missions d’accompagnement, d’écoute et d’entraide de l’association UNAFAM22

Trauma et parentalité par le centre Sentiré

Présentation des missions du GEM

L’espace ludique Parce que le jeux et la sensorialité permettent également d’apprendre, vous retrouverez

Une ludothèque de Lamballe-Armor

Un espace de jeux avec des matériaux de récup’

Un bar à sons

Des démonstrations de gestes et soins d’urgence

L’espace ateliers

Participez à l’handiscape, l’escape game qui met les participants en situation de handicap

Explorez et réveillez vos sens à travers la danse et la musique

L’espace forum

Présentation des structures, échanges avec les professionnels et bénévoles, prise d’informations… venez échanger avec les acteurs du territoire ! .

Collège Simone Veil 21 Rue de Dahouët Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

