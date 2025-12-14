Forum européen de bioéthique Strasbourg

Forum européen de bioéthique

place Kléber Strasbourg Bas-Rhin

Vendredi 2026-02-04

2026-02-07

2026-02-04

Depuis plus de 15 ans, le Forum Européen de bioéthique donne la parole aux experts et au public autour des grandes questions de bioéthique, avec la volonté de les rendre accessibles à tous.

Tous les débats seront diffusés en live sur le site du Forum Européen de Bioéthique avec la possibilité de poser des questions et d’intervenir en visioconférence via les réseaux sociaux, notamment la page Facebook du Forum Européen de Bioéthique. .

