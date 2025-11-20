FORUM FEMMES ET INDUSTRIE Friville-Escarbotin – Agence FRIVILLE ESCARBOTIN Friville-Escarbotin

FORUM FEMMES ET INDUSTRIE Jeudi 20 novembre, 09h00 Friville-Escarbotin – Agence FRIVILLE ESCARBOTIN Somme

Le Cercle de Theia, en collaboration avec le Rectorat, la Préfecture de la Somme, et la Direction du Travail, organise, dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, le forum « Femmes & Industrie », le 20 novembre 2025 au lycée du Vimeu – Friville Escarbotin. Ce forum vise à promouvoir la mixité dans les métiers industriels auprès des collégiennes et des lycéennes, ainsi que des femmes en reconversion ou éloignées de l’emploi , et à valoriser les entreprises du territoire engagées pour l’égalité. Fr

