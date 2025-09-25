Forum festif au Wattignies Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 18:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Graffiti, chorale, DJ set, ateliers… Le Wattignies s’anime le 25 septembre 2025 de 18h à minuit ! Qui sera présent ?La Pêcherie avec @kidscreativ_La Bazar avec @maison_des_initiativesLa CanopéeL’Échappée avec @lecrayondebois Programme de la soirée :Ateliers créatifs – avec @gwenaelle_dumontillustrationJam graffiti – carte blanche à @rathurld & guests (en continu dès l’après-midi)Rathur Natanas, Lescargo, a.gomez, … 19h30 – 20h30 : Chorale « Les Cordes en bouche »21h30 – 23h00 : DJ Perrou de Secours

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83 0621884499 https://linktr.ee/lecrayondebois