Forum festif de Doulon-Gohards Quartier Vieux Doulon Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 12:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit, sauf le Grand banquet Tout public

Au programme, de 12h à 18h :???? Rencontres et exposition autour du projet urbain Doulon-Gohards???? Balades commentées du quartier sur inscription???? Jeux et animations pour les enfants, dont une balançoire géante !???? À 12h30, un grand banquet sur inscription???? À 11h30, 13h30 et 15h : Les Micro-Shows, balades théatraliséesEt bien d’autres suprises !Rendez-vous sur cette page pour découvrir le programme en détail et vous inscrireEn savoir plus sur le projet Doulon-Gohards

Quartier Vieux Doulon Nantes 44319

