Forum festif Doulon-Gohards – 7e édition DITEP de la Papotière Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 14:00 – 18:00

Gratuit : non gratuit – restauration payante En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior, Adulte

Au programme : De 14h à 18h : Rencontres autour du projet urbain Doulon-GohardsExpositions et échanges avec les acteurs du projetVillage de l’habitatVillage des acteurs du quartier : les fermes, la Petite Cure, DixHeuresSix, etc..Jeux et animations pour les enfantsBuvette et restauration A 11h30, 13h30 et 15h : Les Micro-Shows, balade théatralisée sur la rue de la Papotière De 12h30 à 14h : Grand Banquet. Pour s’inscrire : www.helloasso.com/associations/collectif-quai-des-chaps/evenements/le-banquet-2 A 14h30 : Balade découverte du Vallon des Gohards A 16h30 : Spectacle « La Balançoire Géante », par le Cie La Volte

DITEP de la Papotière Nantes 44300

0240416140