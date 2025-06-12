Forum France AVC Normandie Réunion salon de parole ouverte Salle Séquoia Bagnoles de l’Orne Normandie

Forum France AVC Normandie Réunion salon de parole ouverte

Salle Séquoia Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 14:00:00

fin : 2025-12-11 17:00:00

Date(s) :

2025-11-13 2025-12-11

Forum de libre parole et information autour de la pathologie AVC pour patients, aidants et toute personne concernée ou souhaitant informer.

Gratuit. Renseignements 06 07 15 75 87 .

Salle Séquoia Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 07 15 75 87

English : Forum France AVC Normandie Réunion salon de parole ouverte

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum France AVC Normandie Réunion salon de parole ouverte Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne