Forum GEIQ (groupement d’employeurs) Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 14:30 – 16:00

Gratuit : non Tout public

Vous avez besoin de découvrir des métiers qui recrutent, vous avez envie de vous former par l’alternance mais comment faire ? N’hésitez plus, venez rencontrer les GEIQ : du Transport, du Bâtiment, de l’Agriculture, de l’Industrie, de la Propreté, du Sport & Loisirs ! Les GEIQ sont des Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification. Ce collectif d’entreprises favorise l’emploi par l’alternance. Venez échanger avec les professionnels des GEIQ sur les métiers et les offres en alternance qu’ils proposent dans : L’ Industrie : soudeur.euse, technicien.ne de maintenance, tuyauteur.euse, opérateur.trice d’usinage, conducteur.trice de ligne…Le Transport : Conducteur.trice routier.ère de marchandises ….L’ Animation et Sport : animateur.rice de loisirs, éducateur.rice sportif.ve …La Propreté : agent.e d’entretien de magasin, agent.e d’entretien aéroportuaire, agent.e de propreté hospitalière, Chef.fe d’équipe en propreté, agent.e de stérilisation en milieu hospitalier …L’ Agriculture : agent.e viticole, arboricole, polyculture, ouvrier.ière paysagiste…Le Bâtiment : canalisateur.rice, couvreur.euse, menuisier.ière, maçon.e VRD, plaquiste…N’oublie pas de ramener votre plus beau CV et votre curiosité ! Les GEIQ « la plus belle façon d’embaucher »

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr