Forum Graines d’Avenirs – formation et emploi de l’agriculture et l’alimentation durables Lycée Professionnel Agricole Le Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 10:00 – 13:00

Gratuit : oui entrée libre et gratuite Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Dans le cadre de son engagement pour faire découvrir les métiers porteurs de sens liés à la transition agri-alim, La Maison des Agricultures et de l’Alimentation Durables organise son premier forum pour aller à la rencontre des professionnel·les et découvrir les formations locales. NOS OBJECTIFS :???? Susciter la curiosité et la vocation pour des métiers porteurs de sens oeuvrant à la transition agricole et alimentaire???? Enrichir la vision et casser les préjugés sur la réalité des métiers???? Mettre en lumière la grande diversité des métiers “de la graine à l’assiette” et donner à voir les spécificités des nouveaux métiers???? Faciliter l’accès à la formation et à l’emploi pour toutes et tous AU PROGRAMME :???? Rencontres avec des acteurs·ices de terrain???? Témoignages de parcours professionnels???? Découverte des formations locales???? Soutien à l’orientation vers une formation ou un emploi???? Espace ressources pour s’informer sur les enjeux des différentes filières???? Diffusion des offres d’emploi, stages, alternances, volontariats???? Animations, visites jardins et serres???? Vente de plantes d’automne par les élèves du lycée agricole Cette matinée est dédiée aux personnes en recherche d’emploi,reconversion, insertion, jeunes en décrochage ou citoyen·nes curieux·ses.Venez nombreux·ses ! ???? INFOS PRATIQUES???? VENDREDI 7 NOVEMBRE???? DE 10H A 13H???? Lycée professionnel agricole du Grand Blottereau, 34 chemin du Ponceau 44300 Nantes???? Entrée libre et gratuite pour toutes et tous ???? L’évènement est organisé par le réseau de La MAAD et trois de ses structures adhérentes : Nantes Terre Atlantique, Les Apprentis d’Auteuil et l’Etable Nantaise.???? En partenariat avec : La Ferme du Bois des Anses, Les Alchimistes, CAP44, La Chambre d’Agriculture Pays de la Loire, Cultive, Bio-T-Full, L’Ecole Comestible, L’Ecole ETRE, la direction Nature et Jardin de la Ville de Nantes, le lycée de Briacé, Glaez Aquaponie.

Lycée Professionnel Agricole Le Grand Blottereau Nantes 44300

