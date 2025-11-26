Forum Grand Ouest 20 avenue des Buttes de Coësmes Rennes Mercredi 26 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite et ouvert à tous.

Le plus grand forum de recrutement en ingénierie et management de Bretagne !

Le Forum Grand Ouest, c’est le 26 novembre 2025 entre 9h et 18h.

L’évènement est ouvert à tous et sans inscription. Le Forum, c’est plus de 70 entreprises présentes le jour J, 11 secteurs d’activités représentés, un atelier CV, un espace Photo et des rencontres avec des anciens élèves de l’INSA, aujourd’hui ingénieurs !

RDV dans la Halle Francis Querné au 20 avenue des Buttes de Coësmes sur le campus de l’INSA à Rennes.

20 avenue des Buttes de Coësmes Rennes 35700 Ille-et-Vilaine