Forum Grand Ouest 2025 INSA Rennes, Halle Francis Querné Rennes Mercredi 26 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine
Le Forum Grand Ouest fait son grand retour le 26 novembre 2025 pour sa 35e édition !
En savoir plus : [https://forumgrandouest.com/](https://forumgrandouest.com/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-26T09:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-26T18:00:00.000+01:00
INSA Rennes, Halle Francis Querné 20 avenue des Buttes de Coësmes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine