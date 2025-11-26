Forum Grand Ouest – 35ème édition 20 avenue des Buttes de Coësmes Rennes Mercredi 26 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le forum de recrutement incontournable du Grand Ouest : 70 entreprises, 1 avenir, le vôtre !

Venez rencontrer les professionnels lors de la 35ème édition du Forum Grand Ouest. Plus de 70 entreprises seront présentes pour échanger avec vous.

Au programme : Recrutement, Stages, Alternance et CDI. Secteurs représentés : Informatique, Génie Civil, Chimie, Électronique, Télécoms, Commerce et bien plus.

Entrée gratuite. N’oubliez pas vos CV !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T18:00:00.000+01:00

20 avenue des Buttes de Coësmes 20 avenue des Buttes de Coësmes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine