Forum Grappe de parents Protection de l’enfance quels sont les droits des familles ? Centre d’Ozon Châtellerault

Forum Grappe de parents Protection de l’enfance quels sont les droits des familles ?

Centre d’Ozon 1 rue Nicole Auger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Parce que la sécurité et le bien-être de nos enfants sont l’affaire de tous, la Grappe de Parents vous invite à un temps d’échange. Le thème de cette rencontre, Protection de l’enfance quels sont les droits des familles ?

Vendredi 3 avril, de 9h à 12h aura lieu le 2ème forum des parents. Organisé par les parents, pour les parents, venez échanger sur le sujet de la protection de l’enfance avec d’autres parents et des professionnels prêts à vous accueillir autour d’un café et des viennoiseries.

Venez partager vos questions et vos expériences dans un cadre bienveillant et constructif. Des solutions existent, parlons-en ensemble !

Un repas est offert le midi sur inscription uniquement, pensez à réserver !

Des questions ? vous pouvez contacter le 06 19 19 21 62 .

Centre d’Ozon 1 rue Nicole Auger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 19 21 62

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English : Forum Grappe de parents Protection de l’enfance quels sont les droits des familles ?

L’événement Forum Grappe de parents Protection de l’enfance quels sont les droits des familles ? Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne