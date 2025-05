FORUM Handicap : Conférence sur la lutte contre les discriminations – Agence RENNES CENTRE Rennes, 5 juin 2025, Rennes.

FORUM Handicap : Conférence sur la lutte contre les discriminations Agence RENNES CENTRE Rennes Jeudi 5 juin, 12h00

Dans le cadre du Forum Handicap, Emploi et Formation, venez assister à la conférence sur la lutte contre les discriminations qui se déroulera à 12h00 sur une durée de une heure environ.Merci de vous inscrire car le nombre de place est limité à la capacité de la salle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-05T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-05T13:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/443718

Agence RENNES CENTRE 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine