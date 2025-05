FORUM Handicap : Conférence sur l’inclusion dans l’emploi (UNEA) – Agence RENNES CENTRE Rennes, 5 juin 2025, Rennes.

FORUM Handicap : Conférence sur l’inclusion dans l’emploi (UNEA) Agence RENNES CENTRE Rennes Jeudi 5 juin, 09h30

Dans le cadre du Forum Handicap, Emploi et Formation, venez assister à la conférence sur l’inclusion dans l’emploi qui se déroule à 9h30 sur une durée de une heure environ.Ce forum s’adresse exclusivement aux personnes en recherche d’emploi et titulaires d’une reconnaissance de bénéficiaire de l’obligation d’emploi (ou en cours de démarche auprès de la MDPH).Merci de vous inscrire car le nombre de place est limité à la capacité de la salle.

Agence RENNES CENTRE 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine