Forum Handicap, Emploi et Formation est un événement entièrement dédié aux personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi ou d’une formation (titulaire RQTH ou démarche en cours auprès de la MDPH. Venez rencontrer :Des Entreprises Adaptées du bassin rennais : La Station, Servicea, Vidéal, SEVEL, TalendDes organismes de formation spécialisés : LADAPT, Le Patis Fraux, L’EPNAK, La Région Bretagne, Wy KerDes entreprises engagées pour l’inclusion : Rennes MétropoleDes opportunités d’emploi à découvrir dans plusieurs secteurs :Postes Administratifs, Responsable de magasin textile, Conducteurs de car Lavage de gobelets, Blanchisserie, Espaces verts, Propreté et entretien des locaux, Restauration – cafétéria, Petite enfance, Technicien télécom – Maintenance de la fibreMontage / câblage industriel, Intérim spécialisé, Postes ingénieurs géotechnicien / ingénieurs en technologie routière, Postes techniciens sondeur / technicien détection de réseau – contrôle réseau Etc…

Rencontres avec des entreprises adaptées du bassin rennais, des organismes de formation spécialisés, des entreprises engagées pour l’inclusion, et nos partenaires experts. Des ateliers interactifs seront proposés tout au long de la journée : Atelier Casque Virtuel : Plongez dans les métiers grâce à une expérience immersive en réalité virtuelle, et échangez avec les entreprises sur vos ressentis et vos projets. Atelier coaching « 5 minutes pour convaincre » : Bénéficiez de conseils pratiques de France Travail et de Cap Emploi Conférences (de 9h30 à 12h30) uniquement sur inscription (sur le site mes évènements emploi) :9h30 – UNEA : L’inclusion dans l’emploi (durée 1 h)10h45 – Région Bretagne : Les dispositifs de formation et de financement (durée 30 minutes)12h00 – Rennes Métropole : Lutte contre les discriminations (durée 30 minutes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-05T09:15:00.000+02:00

Fin : 2025-06-05T15:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/442360

Agence RENNES CENTRE 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine