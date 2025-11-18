Forum Handicap et Emploi, tous concernés Agence MONTAUBAN NORD Montauban

Forum Handicap et Emploi, tous concernés Agence MONTAUBAN NORD Montauban mardi 18 novembre 2025.

Forum Handicap et Emploi, tous concernés Mardi 18 novembre, 08h00 Agence MONTAUBAN NORD Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Participez à notre forum Emploi et Handicap et rencontrez des professionnels dédiés à votre réussite ! Que vous soyez demandeur d’emploi ou salarié en situation de handicap, cet événement est l’occasion idéale pour obtenir des réponses à toutes vos questions liées au travail. Découvrez les possibilités d’aménagements de postes de travail et renseignez-vous sur les dispositifs d’aide à la reconversion, à l’accès à la formation, à la création d’activité et à l’emploi. Profitez de cette opportunité

Agence MONTAUBAN NORD 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521561 »}]

Participez à notre forum Emploi et Handicap et rencontrez des professionnels dédiés à votre réussite ! La semaine du handicap #TousMobilisés