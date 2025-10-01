Forum Handiscuter Le Coudray

Forum Handiscuter Le Coudray mercredi 1 octobre 2025.

Forum Handiscuter

Rue de la Vieille Église Le Coudray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-01 12:00:00

fin : 2025-10-01 18:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Forum d’information et d’orientation à destination des personnes en situation de handicap et leurs proches, qui réunit depuis 2016 des acteurs du secteur Médico-Social et du droit commun pour permettre aux personnes en situation de handicap et leurs familles de découvrir l’offre départementale.

Sur place, des professionnels et des personnes accompagnées accueilleront les visiteurs pour présenter les missions des services et dispositifs. Le forum s’organise sous forme d’espaces thématiques. Des temps forts, sous forme de témoignages et de présentations dynamiques, viendront agrémenter cette journée. Les visiteurs pourront également expérimenter des activités handisports de 13 h à 17 h en continu. .

Rue de la Vieille Église Le Coudray 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire handiscuter@outlook.com

English :

An information and orientation forum for people with disabilities and their families, which since 2016 has brought together players from the Medical-Social sector and common law to enable people with disabilities and their families to discover the departmental offer.

German :

Informations- und Orientierungsforum für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen, das seit 2016 Akteure des medizinisch-sozialen Sektors und des allgemeinen Rechts zusammenbringt, um Menschen mit Behinderungen und ihren Familien die Möglichkeit zu geben, das Angebot des Departements zu entdecken.

Italiano :

Un forum di informazione e orientamento per le persone con disabilità e le loro famiglie, che dal 2016 riunisce attori del settore medico-sociale e della legge generale per consentire alle persone con disabilità e alle loro famiglie di scoprire ciò che il dipartimento ha da offrire.

Espanol :

Un foro de información y orientación para las personas con discapacidad y sus familias, que reúne desde 2016 a actores del sector médico-social y del derecho general para permitir a las personas con discapacidad y a sus familias descubrir lo que ofrece el département.

L’événement Forum Handiscuter Le Coudray a été mis à jour le 2025-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES