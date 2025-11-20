Forum HSE IUT de Colmar Colmar

Forum HSE Jeudi 20 novembre, 08h00 IUT de Colmar Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

L’objectif est de présenter la fonction HSE à des étudiants de 3ème année de BUT HSE de l’IUT de Colmar et de 1ère année du Master Risques et Environnement, spécialité Risques Technologiques et Sécurité de l’UHA de Mulhouse en leur permettant de partager le quotidien des professionnels.

Par le biais de l’étude d’un cas pratique, d’un jeu de rôle et d’une réunion avec la direction, les étudiants pourront partager le quotidien des professionnels.

IUT de Colmar 34 rue Grillenbreit, 68000 COLMAR Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Forum HSE UIMM Alsace / IUT Colmar / UHA Mulhouse