Forum InCyber Europe Lille

Forum InCyber Europe

1 Bd des Cités Unies Lille Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 08:00:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-02

Fondé en 2007, le Forum INCYBER est organisé par Forward Global, une entreprise internationale spécialisée dans la gestion des risques. Il s’impose aujourd’hui comme la conférence européenne de référence en matière de cybersécurité et de confiance numérique, et est devenu, depuis 2022, un rendez-vous majeur au Canada.

Cet événement d’envergure rassemblera les écosystèmes de la cybersécurité pour bâtir un monde numérique plus sûr. Au service des entreprises, des citoyens et des générations futures, le Forum INCYBER s’engage à promouvoir un environnement numérique sécurisé.

### **Thème général **

### “Maîtriser nos dépendances numériques” réflexion autour des enjeux stratégiques liés aux dépendances technologiques, aux chaînes de valeur numériques, à la souveraineté, etc.

### **Au programme **

Conférences, sessions et réseautage au fil de la journée.

### **Pourquoi y participer **

* Faire le point sur les grandes tendances de la cybersécurité et de la souveraineté numérique.

* Découvrir les innovations présentées par plus de 500 exposants et startups européennes.

* Assister à des conférences et ateliers concrets pour renforcer la sécurité de son organisation.

* Rencontrer l’écosystème experts, entreprises, investisseurs, acteurs publics.

* S’inspirer et se former sur les enjeux stratégiques du numérique responsable et sécurisé.

1 Bd des Cités Unies Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 14 15 16 communication@lillegp.com

English :

Founded in 2007, the INCYBER Forum is organized by Forward Global, an international company specializing in risk management. Today, it is Europe?s leading conference on cybersecurity and digital trust, and since 2022, has become a major event in Canada.

This major event will bring together cybersecurity ecosystems to build a safer digital world. At the service of businesses, citizens and future generations, the INCYBER Forum is committed to promoting a secure digital environment.

### General theme:**

### Mastering our digital dependencies? reflection on strategic issues linked to technological dependencies, digital value chains, sovereignty, etc.

### Program:**

Conferences, sessions and networking throughout the day.

### Why attend:**

* Take stock of major trends in cybersecurity and digital sovereignty.

* Discover the innovations presented by over 500 exhibitors and European startups.

* Attend concrete conferences and workshops to strengthen your organization?s security.

* Meet the ecosystem: experts, companies, investors, public players.

* Gain inspiration and training in the strategic challenges of responsible, secure digital business.

