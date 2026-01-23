Forum INCYBER Lille

Forum INCYBER

1 Bd des Cités Unies Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-31 08:30:00

2026-03-31 18:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Cet événement d’envergure rassemblera les écosystèmes de la cybersécurité pour bâtir un monde numérique plus sûr. Au service des entreprises, des citoyens et des générations futures, le Forum INCYBER s’engage à promouvoir un environnement numérique sécurisé.

1 Bd des Cités Unies Lille 59000 Nord Hauts-de-France

English :

This major event will bring together cybersecurity ecosystems to build a safer digital world. At the service of businesses, citizens and future generations, the INCYBER Forum is committed to promoting a secure digital environment.

