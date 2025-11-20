Forum Industrie – 20 novembre 2025, CCI Seine-et-Marne CCI Seine-et-Marne Serris

Forum Industrie – 20 novembre 2025, CCI Seine-et-Marne Jeudi 20 novembre, 13h30 CCI Seine-et-Marne Seine-et-Marne

Forum Industrie 2025 – Explorez les métiers et innovations industrielles !

La CCI Seine-et-Marne organise le 20 novembre 2025 son Forum Industrie, un événement unique destiné à faire découvrir aux jeunes et aux curieux les métiers, innovations et opportunités du secteur industriel.

Au programme :

Escape Game et jeux interactifs (Industrum, ForIndustrie) pour tester vos connaissances et votre esprit d’équipe,

Animations en réalité virtuelle pour vivre l’industrie en immersion totale,

Rencontres et témoignages de chefs d’entreprise pour comprendre leurs parcours, leurs métiers et les coulisses de la gestion industrielle,

Des échanges pour explorer les formations et les carrières possibles dans différents secteurs industriels.

Un événement ludique, pédagogique et immersif, pensé pour inspirer les jeunes talents, susciter des vocations et montrer la richesse et la diversité des métiers de l’industrie en Seine-et-Marne.

CCI Seine-et-Marne 1 Av. Johannes Gutenberg, 77700 Serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

