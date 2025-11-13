FORUM INDUSTRIE 2025 Salle polyvalente de Narrosse Narrosse

FORUM INDUSTRIE 2025 Jeudi 13 novembre, 09h00 Salle polyvalente de Narrosse Landes

Présence des entreprises industrielles locales, de FRANCE TRAVAIL, de la Mission Locale, du Conseil Régional, de l’OPCO 2I, du GRETA-CFA Aquitaine et autres organismes de formation pour présenter les métiers de l’industrie et des offres d’emploi avec un focus sur les métiers de la maintenance industrielle.

L’objectif de cet évenement est de permettre la rencontre des demandeurs d’emploi, jeunes collégiens, lycéens avec les entreprises industrielles locales.

Des animations sont prévues par FRANCE CHIMIE sur le biosourcé et les métiers de la chimie.

Les entreprises répondent aux questions et présentent les différents métiers et les offres d’emploi. 20 entreprises seront présentes. Des animations sont prévues pour présenter les métiers.

France Travail informe des offres d’emploi. Une présentation des méthodes de recrutement par simulation permettra aux demandeurs d’emploi de se projeter et aux entreprises de répondre aux problématiques de recrutement.

L’OPCO 2i et les animateurs territoriaux du conseil régional NA pourront répondre aux publics et entreprises sur les financements et les dispositifs mis à disposition pour l’emploi et la formation. Les différents organismes de formation présentent leur offre de formation.

Salle polyvalente de Narrosse 117 rue des écoles – 40180 NARROSSE Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine 0672935841

Venez découvrir les métiers de l’industrie, les formations et les offres d’emplois. ZOOM sur les métiers de la maintenance industrielle ! industrie chimie