FORUM INDUSTRIE A LANGRES ! Agence LANGRES Langres

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’INDUSTRIE, le FORUM Langrois se déroulera le mercredi 19/11/2025. Sont concernés par ce forum les industries : – Métallurgie – Plasturgie – Agroalimentaire – Filière bois.

Venez à la rencontre des organismes de formation présents avec des animations ludiques, des démonstrations, des casques de réalité virtuelle, des quizzs… et d’entreprises du secteur langrois et alentours qui vous présenteront leur savoir faire : – Chaudronnerie de l’Est, Chesneau S

Agence LANGRES 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’INDUSTRIE, le FORUM Langrois se déroulera le mercredi 19/11/2025. #TousMobilisés 1 jeune 1 solution