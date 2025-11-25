FORUM INDUSTRIE Agence HAYANGE Hayange

FORUM INDUSTRIE Mardi 25 novembre, 08h00 Agence HAYANGE Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T08:00:00+01:00 – 2025-11-25T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-25T08:00:00+01:00 – 2025-11-25T11:00:00+01:00

Venez rencontrer les entreprises industriels du bassin qui recrutent ainsi que les organismes de formations pour découvrir les métiers industriel actuel et du futur

rencontre avec entreprises et organismes de formation sous forme de job dating. Venez avec vos CV

Agence HAYANGE 57700 Hayange Hayange 57700 Moselle Grand Est

