FORUM INDUSTRIE Agence TARARE Tarare

FORUM INDUSTRIE Jeudi 13 novembre, 08h00 Agence TARARE Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T15:00:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T15:00:00

Venez échanger avec des Professionnels de l’Industrie à Tarare ! Tous les acteurs seront présents pour vous accompagner : Entreprises, Partenaires, Organismes de formation.

Rendez-vous Jeudi 13 Novembre 2025 Salle Joseph Triomphe – Tarare de 09h00 à 16h00

Agence TARARE 69170 Tarare Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Venez échanger avec des Professionnels de l’Industrie à Tarare ! Tous les acteurs seront présents pour vous accompagner : Entreprises, Partenaires, Organismes de formation. L’Art d’accéder à l’emploi La semaine de l’industrie agroalimentaire