FORUM INDUSTRIE Agence TARARE Tarare

Début : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T15:00:00
Fin : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T15:00:00
Venez échanger avec des Professionnels de l’Industrie à Tarare ! Tous les acteurs seront présents pour vous accompagner : Entreprises, Partenaires, Organismes de formation.
Rendez-vous Jeudi 13 Novembre 2025 Salle Joseph Triomphe – Tarare de 09h00 à 16h00
Agence TARARE 69170 Tarare Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
