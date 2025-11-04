FORUM INDUSTRIE CREUSE Guéret – Agence GUERET Guéret

FORUM INDUSTRIE CREUSE Guéret – Agence GUERET Guéret mardi 4 novembre 2025.

FORUM INDUSTRIE CREUSE Mardi 4 novembre, 13h00 Guéret – Agence GUERET Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T16:00:00

Fin : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T16:00:00

En lien avec la semaine de l’industrie, venez découvrir les métiers de l’industrie, échanger avec des professionnels du secteur et découvrir des opportunités d’emploi Rendez vous à l’Espace André Lejeune à partir de 14h.

forum ouvert de 14h à 20h job et stage dating animations parcours découverte des métiers industriels rencontres avec des industriels du secteur

Guéret – Agence GUERET 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521651 »}]

En lien avec la semaine de l’industrie, venez découvrir les métiers de l’industrie, échanger avec des professionnels du secteur et découvrir des opportunités d’emploi Rendez vous à l’Espace André Leje 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie