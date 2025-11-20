Forum industrie Denain – Agence ANZIN Denain

Forum industrie Denain – Agence ANZIN Denain jeudi 20 novembre 2025.

Forum industrie Jeudi 20 novembre, 08h00 Denain – Agence ANZIN Nord

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, venez rencontrer des centres de formation et des entreprises qui recrutent dans ce secteur. Déjà formé(e) ? Venez échanger avec les employeurs du territoire. Non formé(e) ? Venez découvrir les métiers et les formations donnant accès à ces métiers.

Denain – Agence ANZIN 59220 Denain Denain 59220 Nord Hauts-de-France

