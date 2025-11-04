FORUM INDUSTRIE DEPARTEMENTAL Agence PAMIERS Pamiers

FORUM INDUSTRIE DEPARTEMENTAL Agence PAMIERS Pamiers mardi 4 novembre 2025.

FORUM INDUSTRIE DEPARTEMENTAL Mardi 4 novembre, 08h00 Agence PAMIERS Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Venez rencontrer le mardi 4 novembre de 9 h à 17 h des recruteurs de l’ensemble des filières industrielles et découvrez les différentes formations et métiers de l’industrie ! De nombreuses entreprises de la filière seront présentes et recruteront sur de nombreux postes ! — Un espace dédié aux organismes de formation, — Des présentations de métiers et témoignages de professionnels (h/f).

Le Forum aura lieu à la Salle Fernan à Pamiers – Route de Las Parets. Des navettes seront mises en place de

Agence PAMIERS 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/495294 »}]

Venez rencontrer le mardi 4 novembre de 9 h à 17 h des recruteurs de l’ensemble des filières industrielles et découvrez les différentes formations et métiers de l’industrie ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie