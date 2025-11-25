FORUM INDUSTRIE Miribel – Agence Montluel Miribel

FORUM INDUSTRIE Mardi 25 novembre, 10h00 Miribel – Agence Montluel Ain

L’industrie recrute, innove et forme ! Que vous soyez en recherche d’emploi, en reconversion ou expert du secteur, ce forum est fait pour vous ! Pourquoi venir ? Rencontrez des entreprises qui recrutent : Carrier, Toray, Toyata, Corelec, France Air, Reveyron, Rehlko, Medelpharm, Fact, Sovicam, Lindab , Koti Tribollet … Découvrez des métiers variés pour tous les profils ! Bénéficiez de conseils personnalisés avec l’UIMM, l’AFPMA, le GEIQ Industrie et France Travail Formations et alternance : de

Miribel – Agence Montluel 01700 Miribel Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

L’industrie recrute, innove et forme ! Que vous soyez en recherche d’emploi, en reconversion ou expert du secteur, ce forum est fait pour vous ! La semaine de l’industrie Découverte formation