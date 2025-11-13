FORUM INDUSTRIE Narrosse – Agence SAINT VINCENT DE TYROSSE Narrosse

FORUM INDUSTRIE Jeudi 13 novembre, 08h30 Narrosse – Agence SAINT VINCENT DE TYROSSE Landes

Début : 2025-11-13T08:30:00 – 2025-11-13T12:00:00

Fin : 2025-11-13T08:30:00 – 2025-11-13T12:00:00

Venez rencontrer les différentes entreprises des filières professionnelles de la Chimie, du Bois, de l’Agroalimentaire, du Papier carton… afin de vous informer sur les métiers et les recrutements

Rencontres avec les entreprises présentes, les organismes de formation. Découverte des métiers possible via casques de réalité virtuelle. Présence d’un simulateur de ligne de production en scierie, d’une exposition sur le thème de la chimie biosourcée.

Narrosse – Agence SAINT VINCENT DE TYROSSE 40180 Narrosse Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

