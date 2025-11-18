Forum Industrie (Nombreux postes à pourvoir avec ou sans formation) Saint-Didier-de-Formans – Agence TREVOUX Saint-Didier-de-Formans

Forum Industrie (Nombreux postes à pourvoir avec ou sans formation) Mardi 18 novembre, 08h00 Saint-Didier-de-Formans – Agence TREVOUX Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T09:30:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T09:30:00

Venez participer au Forum Industrie. Objectifs du Forum: Faciliter les rencontres entre employeurs et candidats. Offrir des opportunités de travail. Informer sur les formations du domaine Permettre des échanges directs avec les recruteurs pour mieux comprendre les besoins et attentes des entreprises. Liste des entreprises présentes : – Duqueine – RAF – Viatris – Le fumet des Dombes – Medtronic – Saint Jean Ravioles de Royan Ne ratez pas cette occasion unique de vous lancer dans une carrière en i

