FORUM INDUSTRIE – Recrutement & Formation #semaineindustrie Septèmes-les-Vallons – Agence MARSEILLE MOUREPIANE Septèmes-les-Vallons

FORUM INDUSTRIE – Recrutement & Formation #semaineindustrie Septèmes-les-Vallons – Agence MARSEILLE MOUREPIANE Septèmes-les-Vallons vendredi 21 novembre 2025.

FORUM INDUSTRIE – Recrutement & Formation #semaineindustrie Vendredi 21 novembre, 08h00 Septèmes-les-Vallons – Agence MARSEILLE MOUREPIANE Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T09:00:00

Fin : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T09:00:00

Vous êtes intéressé(e) par les métiers de l’industrie ? Venez rencontrer de nombreuses entreprises et centres de formation du secteur qui recrutent activement ! De nombreuses opportunités d’emploi sont à pourvoir dans des domaines variés : production, maintenance, qualité, logistique, mécanique, etc. Pensez à venir avec plusieurs CV ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir les perspectives d’emploi et de formation offertes par l’industrie sur notre territoire.

Date : Vendredi 21 novembr

Septèmes-les-Vallons – Agence MARSEILLE MOUREPIANE 13240 Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons 13240 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521860 »}]

Vous êtes intéressé(e) par les métiers de l’industrie ? Venez rencontrer de nombreuses entreprises et centres de formation du secteur qui recrutent activement ! La semaine de l’industrie agroalimentaire La semaine de l’industrie