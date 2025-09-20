Forum inter-associations Andancette
Forum inter-associations Andancette samedi 20 septembre 2025.
Forum inter-associations
Clos Nougier Andancette Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Découverte des riches activités environnementales entre Rhône, Sanne, Claires, Argentelle, Galaure et Emeil…
Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.
.
Clos Nougier Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 73 41 60 vivreicienvironnement@gmail.com
English :
Discover the rich environmental activities of the Rhône, Sanne, Claires, Argentelle, Galaure and Emeil…
Fallback to the village hall in case of rain.
German :
Entdeckung der reichen Umweltaktivitäten zwischen Rhône, Sanne, Claires, Argentelle, Galaure und Emeil…
Ausweichen in den Festsaal bei Regen.
Italiano :
Scoprite le ricche attività ambientali tra Rodano, Sanne, Claires, Argentelle, Galaure ed Emeil…
In caso di pioggia, il rientro è previsto presso la sala del villaggio.
Espanol :
Descubra la riqueza medioambiental de los ríos Rhône, Sanne, Claires, Argentelle, Galaure y Emeil…
Regreso a la sala del pueblo en caso de lluvia.
L’événement Forum inter-associations Andancette a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche