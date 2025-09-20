Forum inter-associations Andancette

Forum inter-associations Andancette samedi 20 septembre 2025.

Forum inter-associations

Clos Nougier Andancette Drôme

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découverte des riches activités environnementales entre Rhône, Sanne, Claires, Argentelle, Galaure et Emeil…

Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.

Clos Nougier Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 73 41 60 vivreicienvironnement@gmail.com

English :

Discover the rich environmental activities of the Rhône, Sanne, Claires, Argentelle, Galaure and Emeil…

Fallback to the village hall in case of rain.

German :

Entdeckung der reichen Umweltaktivitäten zwischen Rhône, Sanne, Claires, Argentelle, Galaure und Emeil…

Ausweichen in den Festsaal bei Regen.

Italiano :

Scoprite le ricche attività ambientali tra Rodano, Sanne, Claires, Argentelle, Galaure ed Emeil…

In caso di pioggia, il rientro è previsto presso la sala del villaggio.

Espanol :

Descubra la riqueza medioambiental de los ríos Rhône, Sanne, Claires, Argentelle, Galaure y Emeil…

Regreso a la sala del pueblo en caso de lluvia.

