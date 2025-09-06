FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS Arbas
FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS Arbas samedi 6 septembre 2025.
FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS
PLACE DU VILLAGE Arbas Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Des associations pour vous faire découvrir leurs activités.
Plus de 50 associations présentes. Des animations et démonstrations toutes la journée. .
PLACE DU VILLAGE Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
English :
Associations to help you discover their activities.
German :
Vereine, um Ihnen ihre Aktivitäten vorzustellen.
Italiano :
Associazioni per aiutarvi a scoprire le loro attività.
Espanol :
Asociaciones para ayudarle a descubrir sus actividades.
L’événement FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS Arbas a été mis à jour le 2025-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE