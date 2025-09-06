FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS Arbas

FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS

PLACE DU VILLAGE Arbas Haute-Garonne

Début : 2025-09-06 17:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Des associations pour vous faire découvrir leurs activités.

Plus de 50 associations présentes. Des animations et démonstrations toutes la journée. .

PLACE DU VILLAGE Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

Associations to help you discover their activities.

German :

Vereine, um Ihnen ihre Aktivitäten vorzustellen.

Italiano :

Associazioni per aiutarvi a scoprire le loro attività.

Espanol :

Asociaciones para ayudarle a descubrir sus actividades.

