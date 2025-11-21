Forum Intérim Industrie : Des missions, des métiers ! Agence CREST Crest

Forum Intérim Industrie : Des missions, des métiers ! Vendredi 21 novembre, 08h00 Agence CREST Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T10:30:00

Fin : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T10:30:00

Cet événement est une opportunité pour vous, de rencontrer directement les agences intérimaires présentent sur notre territoire : Adecco, Manpower, Menway et Randstad ! A cette occasion, vous pourrez découvrir des offres d’emploi en intérim. Que vous soyez à la recherche d’un premier emploi, d’une reconversion professionnelle ou d’une nouvelle opportunité, ce forum est fait pour vous. Venez avec votre CV et préparez-vous à rencontrer des professionnels de l’intérim qui sauront vous guider vers l

Agence CREST 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/511662 »}]

Cet événement est une opportunité pour vous, de rencontrer directement les agences intérimaires présentent sur notre territoire : Adecco, Manpower, Menway et Randstad ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution