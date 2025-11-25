Forum Ircam CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS

L’Ircam, Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique L’Ircam est aujourd’hui l’un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Le Forum Ircam propose pour sa 32e édition, une rencontre d’immersion dans les technologies du son et de la musique : conférences, ateliers pratiques, concerts, autour des technologies innovantes de la musique et du son.

Le CDA et l’Ircam s’associent en 2026 pour produire un événement unique qui relie les professionnels du son, les chercheurs, les artistes à l’international et le grand public.

Évémenents partenaires.

Programme :

-> Vendredi 20 mars : Réservé aux professionnels

-> Samedi 21 mars : Ouvert au grand public ! 10€ ou événement gratuit sur présentation d’un billet pour le concert de Molécule

Pour partager et expérimenter de nouveaux usages des technologies sonores et musicales, rendez-vous au centre des arts les 20 et 21 mars 2026.

Du vendredi 20 mars 2026 au samedi 21 mars 2026 :

gratuit sous condition

Tarif du samedi : 10€ ou événement gratuit sur présentation d’un billet pour le concert de Molécule

Tout public.

Date(s) :

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération Enghien-les-Bains ENGHIEN-LES-BAINS

https://www.cda95.fr/fr/agenda/forum-ircam centredesarts95@gmail.com