Forum « Je choisis l’industrie » Jeudi 20 novembre, 09h00 Salle Baudin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T16:30:00+01:00

Venez visitez notre forum Je choisis l’industrie afin de rencontrer les employeurs, les centres de formations et les partenaires de l’industrie et de l’emploi. Explorez les offres d’emploi proposées et découvrez les métiers de l’industrie au travers d’animations et d’ateliers ludiques, et de présentations sur une scène des employeurs et des centres de formation.

Ce forum est organisé par l’UIMM Grand Hainaut, France Travail et la Région Hauts-de-France, et avec l’appui du Réseau Pour l’Emploi du bassin Valenciennois.

Salle Baudin Place baudin, 59220 DENAIN Denain 59220 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519620/forum-industrie-denain »}]

Découvrir les employeurs, centres de formation et partenaires locaux et explorez les opportunités de recrutement et de formation dans tous les secteurs industriels. emploi Industrie