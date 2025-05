Forum Jeunes Nantes Nord – Salle festive Nantes Nord Nantes, 21 mai 2025 17:00, Nantes.

Forum Jeunes Nantes Nord Mercredi 21 mai, 19h00 Salle festive Nantes Nord

Temps d’échanges citoyen sur la thématique Inégalités et Vivre ensemble à destination des jeunes de 16 à 25 ans, vivant sur le territoire de Nantes Nord. La soirée se déroulera autour d’un repas (entrée+plat+dessert) et d’animations.

Viens partager la soirée avec nous ! Nous parlerons des inégalités et du vivre ensemble avec repas, slam, micro-trottoir, plateau tv… Jeunes Nantes nord

