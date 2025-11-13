Forum jeunesse ZA de Langolvas Morlaix

Forum jeunesse

ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 14:30:00

fin : 2025-11-13 18:30:00

Date(s) :

2025-11-13

Le Forum Emploi Horizon regroupera, le jeudi 13 novembre, à Langolvas, l’ensemble des acteurs de l’emploi du Pays de Morlaix.

Comme l’ont rappelé Solange Creignou, vice-présidente en charge de l’emploi et la formation au Pays de Morlaix, et Henri Billon, président du Pays de Morlaix, ce forum répond à plusieurs objectifs

Nous souhaitons agir sur le recrutement direct, grâce à la présence de plus de 70 entreprises, sensibiliser aux métiers qui recrutent, ou qui sont en tension, donner la possibilité d’expérimenter des métiers, à travers des outils interactifs, informer sur l’offre de formation disponible, ou encore accompagner le public dans sa reconversion . Plu-

sieurs espaces dédiés permettront de répondre à ces objectifs, dont un pour donner des solutions sur la mobilité ou la garde d’enfants.

Réunir le grand public

Cet évènement gratuit et accessible à tous s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux personnes en reconversion, aux entreprises et à quelque 225 lycéens du territoire. .

ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 10 62

