Forum jeux & nous Moulins-sur-Céphons samedi 11 octobre 2025.

Moulins-sur-Céphons Indre

Début : Samedi 2025-10-11 13:30:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-11

Forum Jeux & nous, explorons le lien social par le jeu

Participez à un atelier de créations intergénérationnelles le samedi 11 octobre, de 13h30 à 17h30, à la salle des fêtes de Moulins-sur-Céphons. Cet atelier se déroulera en espaces de jeux libres, offrant un moment de partage et de créativité entre enfants, parents et grands-parents. Une occasion unique de créer ensemble, de stimuler l’imagination et de profiter d’un après-midi convivial et ludique. .

Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 35 31

English :

Forum Jeux & nous, exploring social ties through play

German :

Forum Spiele & wir, erforschen wir die soziale Bindung durch das Spiel

Italiano :

Forum Jeux & nous, esplorare i legami sociali attraverso il gioco

Espanol :

Foro Jeux & nous, explorar los vínculos sociales a través del juego

