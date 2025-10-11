Forum jeux & nous Moulins-sur-Céphons
Forum jeux & nous Moulins-sur-Céphons samedi 11 octobre 2025.
Forum jeux & nous
Moulins-sur-Céphons Indre
Début : Samedi 2025-10-11 13:30:00
Forum Jeux & nous, explorons le lien social par le jeu
Participez à un atelier de créations intergénérationnelles le samedi 11 octobre, de 13h30 à 17h30, à la salle des fêtes de Moulins-sur-Céphons. Cet atelier se déroulera en espaces de jeux libres, offrant un moment de partage et de créativité entre enfants, parents et grands-parents. Une occasion unique de créer ensemble, de stimuler l’imagination et de profiter d’un après-midi convivial et ludique. .
Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 35 31
English :
Forum Jeux & nous, exploring social ties through play
German :
Forum Spiele & wir, erforschen wir die soziale Bindung durch das Spiel
Italiano :
Forum Jeux & nous, esplorare i legami sociali attraverso il gioco
Espanol :
Foro Jeux & nous, explorar los vínculos sociales a través del juego
L’événement Forum jeux & nous Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Levroux