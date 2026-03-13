Forum Jobs d’Été 2026 Centre de Congrès Caen

Forum Jobs d’Été 2026

Centre de Congrès 13 Avenue Albert Sorel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:30:00

fin : 2026-04-02 17:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Le Forum Jobs d’été 2026 est de retour ! Des recruteurs seront présents pour rencontrer leurs futurs saisonniers. N’oubliez pas votre CV !

Le Forum Jobs d’été 2026 est de retour ! Des recruteurs seront présents pour rencontrer leurs futurs saisonniers. N’oubliez pas votre CV !

En plus des entretiens, vous pourrez consulter de nombreuses offres sur nos kiosques thématiques.

Des ateliers et villages vous offriront des conseils pratiques

Espace Job dating des dizaines de recruteurs à la recherche de leurs futurs saisonniers et de nombreuses annonces de job

Espace Conseils des professionnels seront présents pour aider à optimiser la recherche d’emplois (secteurs qui recrutent, astuces pour rédiger un CV, préparation à un entretien)

Espace Infos Jeunesse des conseils sur les dispositifs jeunesse et les aides disponibles pour monter toute sorte de projets

Espace Animation des infos sur le BAFA et les offres de jobs dans l’animation, un secteur qui recrute particulièrement en été !

Espace Europe et International des astuces pour travailler ou faire du volontariat à l’étranger.

Ne manquez pas cette occasion de booster votre carrière ! .

Centre de Congrès 13 Avenue Albert Sorel Caen 14000 Calvados Normandie caen@crijnormandie.fr

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English : Forum Jobs d’Été 2026

The 2026 Summer Jobs Forum is back! Recruiters will be on hand to meet their future seasonal workers. Don’t forget your CV!

L’événement Forum Jobs d’Été 2026 Caen a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Caen la Mer