Forum Jobs d’été 20ème édition Buis-les-Baronnies
Forum Jobs d’été 20ème édition Buis-les-Baronnies samedi 21 mars 2026.
Forum Jobs d’été 20ème édition
Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
Date(s) :
2026-03-21
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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 48 72 90 37
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L’événement Forum Jobs d’été 20ème édition Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale