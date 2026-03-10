Forum jobs d’été Salle de la Picaudière Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Etudiant, Jeune Public

Tu as 18 ans et tu recherches un job pour la période estivale ?Rendez-vous samedi 14 mars salle de la Picaudière où des recruteurs t’attendent !Les entreprises et agences d’intérim qui recrutent pour la période estivale seront présentes avec des offres d’emploi dans des secteurs d’activité variés.Apporte ton CV et ta lettre de motivation en plusieurs exemplaires et également sur support numérique.Retrouve le programme sur le site de la ville !

Salle de la Picaudière Carquefou 44470



