Forum Jobs d’été Salle Renée-Losq Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 09:00 – 12:30

Gratuit : oui Etudiant

Le forum jobs d’été aura lieu samedi 7 mars de 9h à 12h30 salle Renée-Losq. « Ce rendez-vous permet aux jeunes et aux entreprises de se rencontrer, d’échanger et de postuler en direct », explique le service municipal Info Jeunes.Réservé aux jeunes de plus de 18 ans.Renseignements auprès d’Info Jeunes : 02 40 68 16 48.

Salle Renée-Losq Sainte-Luce-sur-Loire 44980



