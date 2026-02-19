Forum Jobs et plus Grande Halle Centre des Congrès Épinal

Forum Jobs et plus

Grande Halle Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

La 28e édition de la Bourse aux jobs d’été se tiendra dans la Grande Halle du Centre des Congrès d’Épinal. Organisé par la Ville d’Épinal et France Travail Vosges, le salon accueillera 120 stands de recruteurs et proposera plus de 1 500 offres d’emploi et s’ouvre cette année à l’alternance, avec une multitude d’offres à découvrir. Cet événement attire chaque année près de 2 200 visiteurs.

Plus de 130 recruteurs. Plus de 1500 postes à pourvoir. Possibilité de CDD-CDI Intérim.

Ateliers gratuits.

Venez nombreux!Tout public

0 .

Grande Halle Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 28th edition of the Bourse aux emplois d?été will be held in the Grande Halle of Épinal?s Centre des Congrès. Organized by the City of Épinal and France Travail Vosges, the fair will host 120 recruiters? stands, offering over 1,500 job vacancies. This year, the fair will also feature work-study schemes, with a multitude of vacancies to discover. The event attracts some 2,200 visitors every year.

Over 130 recruiters. Over 1,500 positions to be filled. Possibility of CDD-CDI Temporary employment.

Free workshops.

We look forward to seeing you there!

L’événement Forum Jobs et plus Épinal a été mis à jour le 2026-02-16 par OT EPINAL ET SA REGION