Forum : La place des Traditions Orales de nos jours CPFI Le Mans
samedi 21 novembre 2026 · CPFI · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Forum : La place des Traditions Orales de nos jours
CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 11:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Avec Lucie RAULT, DASTUM et Pelin BASAR
Le Festival Caravanes propose un Forum ouvert, moment d’échanges entre le public, des collecteurs de traditions et des chercheurs.
Avec :
Lucie RAULT, ethnomusicologue spécialiste de la Chine qui a été responsable des collections d’instruments de musique au Musée de l’Homme. Elle a également écrit de nombreux ouvrages dont le fameux « Instruments de Musique du Monde » aux éditions de la Martinière.
DASTUM, est une association loi 1901, née en 1972, qui œuvre à la collecte, la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel immatériel, en particulier oral et musical, de la Bretagne historique : chansons, musiques, contes, proverbes, récits… DASTUM a porté l’inscription du Fest-Noz sur la liste du Patrimoine culturel Immatériel de l’UNESCO.
Pelin BASAR, joueuse de ney anciennement membre de l’orchestre national de Turquie, musicologue et médiatrice au CPFI – Musiques du Monde. .
CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 43 81 05 cpfi.lemans@orange.fr
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English :
Featuring Lucie RAULT, DASTUM, and Pelin BASAR
L’événement Forum : La place des Traditions Orales de nos jours Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par CDT72
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